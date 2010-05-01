Погода на шашлыки

2 мая в Украине по прогнозам синоптиков сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь ночью на крайнем западе, днем в западных областях пройдут дожди, местами сильные дожди, грозы, шквалы 15-20 м/с, в Житомирской области - небольшие дожди.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, в северных и западных областях 8-13°; днем 21-26°, на побережье морей 17-20°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

В Киевской области - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 21-26°. В г. Киеве температура ночью 11-13°, днем около 25°.