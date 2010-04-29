В Керчи осужден похититель избирательных бюллетеней
23:39, 29 апреля 2010Общество
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Шутка обошлась штрафом
Суд приговорил к штрафу жителя Керчи, похитившего 44 бюллетеня у членов избирательной комиссии на выборах Президента Украины.
«За совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 158, - "похищение бюллетеней", вынесен приговор жителю Керчи», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.
Как уточнил корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы прокуратуры, керчанин должен заплатить около 500 грн. штрафа.
По данным прокуратуры, избиратель, решив разыграть членов избиркома, похитил у них бюллетени, а затем выбросил в мусорный бак.
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