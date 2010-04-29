В Керчи осужден похититель избирательных бюллетеней

Суд приговорил к штрафу жителя Керчи, похитившего 44 бюллетеня у членов избирательной комиссии на выборах Президента Украины.

«За совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 158, - "похищение бюллетеней", вынесен приговор жителю Керчи», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.

Как уточнил корреспонденту УНИАН сотрудник пресс-службы прокуратуры, керчанин должен заплатить около 500 грн. штрафа.

По данным прокуратуры, избиратель, решив разыграть членов избиркома, похитил у них бюллетени, а затем выбросил в мусорный бак.