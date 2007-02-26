Янукович и Мороз отметились на празднике АНТК Антонова

Сегодня Государственное предприятие «Авиационный научно-технический комплекс имени Антонова» (АНТК им. Антонова, г. Киев) получило сертификат типа на новый региональный пассажирский самолет Ан-148.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии получения сертификата приняли участие премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ, министр промышленной политики Анатолий ГОЛОВКО, председатель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна АНОДИНА, генеральный конструктор АНТК им. Антонова Дмитрий КИВА, генеральный директор КиАЗ «Авиант» Олег ШЕВЧЕНКО.

В частности, Т.АНОДИНА и Н.РУДЬКОВСКИЙ вручили генеральному конструктору Д.КИВЕ сертификаты типа.

Кроме того, сертификаты на двигатель, примененный в самолете, получил генеральный конструктор ГП «Ивченко-прогресс» Федор МУРАВЧЕНКО, а на вспомогательную силовую установку - президент ОАО «Мотор Сич» Вячеслав БОГУСЛАЕВ.

На церемонии В.ЯНУКОВИЧ отметил, что потенциал работников предприятий, которые принимали участие в разработке самолета, до конца не исчерпан.

При этом он добавил, что Ан-148 сложно назвать «чисто украинским», потому как он создавался в широкой кооперации с предприятиями других стран, в частности с Россией.

«Мы имеем широкие планы такого сотрудничества между Украиной и Россией», - сказал премьер.

Он отметил, что «сегодняшний праздник - это будущее нашей экономики».

В.ЯНУКОВИЧ выразил благодарность бывшему генеральному конструктору АНТК им. Антонова, под руководством которого начиналась разработка и производство этого самолета, - Петру БАЛАБУЕВУ, а также всем коллективам предприятий, которые принимали участие в данном проекте.

Как отметил в свою очередь А.МОРОЗ, сегодняшнее событие открывает «зеленый свет» серийному производству самолета Ан-148.

При этом он добавил, что Украина имеет возможность улучшить сотрудничество с Россией благодаря данному проекту.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2006 года эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу по рассмотрению результатов испытаний самолета Ан-148 в рамках его сертификации.

Справка УНИАН. Серия реактивных региональных самолетов с двумя двигателями Ан-148 создается на АНТК им. Антонова совместно с предприятиями Украины, России и других стран.

Ан-148 предназначен для осуществления пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и магистральных линиях - на расстояние до 3600 км при крейсерской скорости полета 820-870 км/час. На воздушных трассах новые лайнеры заменят Ан-24, Ту-134, Як-40 и Як-42.

АНТК им. Антонова вложило в разработку самолета Ан-148 и проведение его испытаний 225 млн. долл.

Сертификация Ан-148 проводится в соответствии с сертификационным базисом СБ-148, который разработан на основе авиационных требований стран СНГ АП-25 и европейских СS-25.