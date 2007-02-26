Состоится пресс-конференция Марка Захарова, Инны Чуриковой и Геннадия Хазанова

27 февраля 12-30 - Пресс-конференция Марка Захарова, Инны Чуриковой, Геннадия Хазанова, посвященная гастролям театра ЛЕНКОМ (малый зал Театра российской драмы им. Леси Украинки, ул. Богдана Хмельницкого). Нужна аккредитация. Телефон: 494-11-48; e-mail: press@pinchukfund.org Регистрация аккредитованных журналистов с 12-00 на центральном входе в театр.

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