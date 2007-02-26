Пинчук построит завод за $600 миллионов

Компания «Интерпайп» и итальянская компания «Danieli» подписали договор о строительстве сталеплавильного комплекса в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание договора состоялось сегодня в Кабинете Министров Украины.

Основатель группы «Итрерпайп» Виктор ПИНЧУК сообщил, что общая стоимость проекта около 600 млн. дол. Строительство сталеплавильного комплекса будет завершено через 2 года и 2 месяца.

«Источником финансирования данного проекта в основном являются средства компании «Интерпайп». Также дополнительно планируется привлечь синдицированный кредит одного из зарубежных банков», - отметил В.ПИНЧУК.

Он также сообщил, что мощности нового предприятия позволят производить 1,3 млн. тонн в год высококачественной заготовки для трубных и колесных предприятий группы «Интерпайп».

Как отметил министр экономики Украины Владимир МАКУХА, принимавший участие в церемонии подписания документа, реализация данного проекта позволит уменьшить использование природного газа в производственных мощностях компании «Интерпайп» в 8,5 раз, уменьшить вредные выбросы в окружающую среду в 2,5-10 раз.

В церемонии подписания документа также приняли участие заместитель министра внешней торговли Италии Милос БУДИН и президент компании «Danieli» Джан Петро БЕНЕДИТТИ.