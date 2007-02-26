Шэрон Стоун получила Анти-Оскар
09:47, 26 февраля 2007Общество
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Накануне в Голливуде вручали "малинку"
|Шерон Стоун на премьере фильма "Основной инстинкт-2". Фото Reuters
Фильм "Основной инстинкт-2" получил еще три "Золоте малины" - за "Наихудший фильм", "Наихудший сценарий" и "Наихудший сиквел".
Первый "Основной инстинкт" сделал Ш.СТОУН звездой 15 лет назад.
Братья Шон и Марлон ВЕЙНС разделили "Золотую малину" за наихудшую мужскую роль в фильме "Дебошир".
"Золотую малину" придумал в 1980 году журналист Джон ВИЛСОН из Лос-Анджелеса.
Антипремия присуждается за день до оскаровской церемонии.
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