Шэрон Стоун получила Анти-Оскар

Премия "Золотая малина" за наихудшую женскую роль в этом году досталась Шэрон СТОУН за работу в фильме "Основной инстинкт-2". Как сообщает Би-Би-Си , Ш.СТОУН на церемонию награждения "малиной" не пришла.

Фильм "Основной инстинкт-2" получил еще три "Золоте малины" - за "Наихудший фильм", "Наихудший сценарий" и "Наихудший сиквел".

Первый "Основной инстинкт" сделал Ш.СТОУН звездой 15 лет назад.

Братья Шон и Марлон ВЕЙНС разделили "Золотую малину" за наихудшую мужскую роль в фильме "Дебошир".

"Золотую малину" придумал в 1980 году журналист Джон ВИЛСОН из Лос-Анджелеса.

Антипремия присуждается за день до оскаровской церемонии.