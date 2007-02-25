В Чернигове провожают зиму в фольклорном стиле

Традиционно, в последнее воскресенье февраля, в Черниговском центральном парке культуры и отдыха жители города отмечают проводы зимы.

Как передает корреспондент УНИАН, в городском парке в этот день состоялся конкурс снежных фигур, в котором приняли участие представители 20 учебных заведений Чернигова. Победителей конкурса поздравил городской председатель Александр СОКОЛОВ и вручил им подарки. Он отметил, что проводы зимы, начинают ряд массовых праздников, которые будут проходить в городе на протяжении года.

Народные обычаи, связанные с проводами зимы, а это, в первую очередь, сжигание ее чучела, воспроизводит на празднике фольклорная группа “Союз украинок”.

Невзирая на мороз, жители города пришли на празднование целыми семьями. Организаторы проводов зимы обещают, что разнообразные конкурсы, соревнования и шоу-программа будут длиться до вечера. А завершится праздник ярким феерверком.