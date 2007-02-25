Режиссер ”Лабиринта Фавна” признал Буша мастером ужасов

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, автор фильма "Лабиринт Фавна", номинированного на "Оскар", назвал президента США Джорджа Буша мастером жанра "хоррор". Таким образом дель Торо прокомментировал сообщения о том, что "Лабиринт Фавна" показали в Белом доме, сообщает AFP.

"Заслужив похвалу Стивена Кинга, мне стало интересно узнать, что скажет настоящий мастер хоррора. Или мастер научной фантастики, если вспомнить разведданные об Ираке", - заявил дель Торо.

"Лабиринт Фавна" выдвинут на соискание "Оскара" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". "Я воображаю, как господин президент обнаружил, что он [фильм] снят на испанском", - сказал дель Торо.

Действие "Лабиринта Фавна" происходит в Испании 1944 года и одновременно - в страшном сказочном мире, выдуманном главной героиней. По словам дель Торо, снятая им картина особенно актуальна в период, начавшийся после терактов 11 сентября. "Хорошо бы напомнить людям, как безопасность и благо твоей страны превращаются в ужаснейшие вещи", - заявил режиссер.

"Лабиринт Фавна" считается фаворитом в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Сам дель Торо претендует на золотую статуэтку за оригинальный сценарий.

Лента.ру