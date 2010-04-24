Кабмин даст Львову деньги на выкуп земель под аэропорт
Распоряжение на официальном сайте
Кабинет министров Украины выделит Львовской областной государственной администрации 10 млн. 356 тыс. 644 грн. для выкупа земельных участков и частной собственности под строительство и реконструкцию международного аэропорта «Львов» в рамках подготовки и проведения в Украине в 2012 году финальной части Чемпионата Европы по футболу.
Об этом говорится в распоряжении №948-р от 21 апреля т.г., размещенном на Правительственном портале.
Согласно документу, эти средства выделяются в рамках сметы и бюджетных назначений на проведение реконструкции аэродрома ГП «Международный аэропорт «Львов».
При этом для возмещения подтвержденных документально расходов, связанных с оплатой услуг по нотариальному оформлению документов, услуг БТИ, изготовления градостроительной и землеустроительной документации, правительство выделит Львовской ОГА 1 млн. 015 тыс. 595 грн.
Выкупленные земли будут переданы ГП «Международный аэропорт «Львов» в постоянное пользование.
Как сообщал УНИАН, правительство разрешило Львовской областной государственной администрации выкупать частную собственность и землю под строительство в городе аэропорта в рамках подготовки и проведения в Украине в 2012 году финальной части Чемпионата Европы по футболу.
Правительство поручило Львовской облгосадминистрации до 1 июля 2010 года выкупить земельные участки, садовые дома, гаражные боксы и другие объекты недвижимости, а также возместить стоимость многолетних насаждений.
Напомним, Кабинет министров Украины распоряжением № 1160-р от 23 сентября 2009 г. утвердил проект и титул строения нового аэровокзала Государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов", разработанного предприятием с иностранными инвестициями "Тебодин Украина".
Общая сметная стоимость строительства составляет 921 млн. 362 тыс. грн., в т.ч. строительно-монтажных работ – 386 млн. 371 тыс. грн., оборудования, мебели, инвентаря – 349 млн. 025 тыс. грн. Срок строительства – 25 месяцев. Пропускная способность нового аэровокзала будет составлять 1 тыс. пассажиров в час.
Победителем аукциона по строительству нового терминала в аэропорту "Львов" была признана американская компания IMTC-MEIL.L.C, с которой должны были подписать инвестдоговор.
Постановлением Кабмина от 1 марта 2010 г. Кабинет министров Украины выделил из Стабилизационного фонда в 2010 году на развитие аэропорта "Львов" 121 млн. грн.