Уволен заместитель Генпрокурора

Виктор ШОКИН освобожден от должности заместителя генерального прокурора Украины.

Об этом сам В.ШОКИН сообщил газете "Сегодня" от 24 февраля 2007 г.

Как отмечает газета, В.ШОКИН лично написал 19 февраля заявление об увольнении, в этот же день генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО подписал соответствующий приказ об освобождении.

В.ШОКИН был назначен на эту должность в декабре 2004 года.

В ведомстве он курировал ряд громких дел. В частности, об убийстве журналистов Игоря Александрова и Георгия Гонгадзе.