Совет НБУ рекомендовал правительству урегулировать его долги

Совета Национального банка Украины (НБУ) на сегодняшнем заседании рекомендовал правительству разработать проект законодательного урегулирования его долговых обязательств перед НБУ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2006 года НБУ предложил Кабинету Министров реструктуризировать его долг перед НБУ, выпустив новые ценные бумаги.

«В 1994 году НБУ дал кредит Кабмину для финансирования дефицита бюджета… Все 12 лет этот долг правительство не возвращало, и только в прошлом году (2005-м – УНИАН) заплатили проценты по нему», - заявляли в Совете НБУ.

По информации газеты «Дело», общий долг правительства Украины перед НБУ, возникший в с 1994-1996 гг., – порядка 1,3 млрд. долл.