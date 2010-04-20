Командир фрегата США приветствует свободу слова в Севастополе

Командир прибывшего сегодня в Севастополь фрегата ВМС США «Джон Л. Холл» капитан 2 ранга Герман ПФЕФАЛ приветствует «демократический процесс, который развивается в городе», и свободу слова, которую имеют жители Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам по завершении протокольной встречи у главы городской государственной администрации Валерия САРАТОВА.

Отвечая на вопрос журналистов о его отношении к акции протеста, которую организовала группа активистов одной из политических сил, во время захода американского корабля в Севастопольскую бухту, Г.ПФЕФАЛ сказал: «Конкретно про этих людей я ничего не могу сказать ни «против», ни «за», однако хотел бы подчеркнуть, что мне приятно видеть тот демократический процесс, который развивается в вашем прекрасном городе, ту свободу слова, которую люди имеют».

Комментируя по просьбе журналистов итоги общения с главой ГГА, Г.ПФЕФАЛ, в частности, отметил: «Мы говорили о тех прочных и дружественных отношениях, которые поддерживаются между нашими двумя странами. Я поблагодарил мэра за то, что ближайшие два дня мой корабль будет находиться здесь, за возможность посетить ваш прекрасный город».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 апреля, в порт Севастополя с неофициальным визитом прибыл фрегат Военно-морских мил США «Джон Л. Холл».

На Графской пристани приход фрегата встречал пикет в составе около 50 активистов Прогрессивно-социалистической партии Украины и ее сторонников, которые держали в руках плакаты «НАТО - нет!», «Севастополь не будет базой натовской военщины!», «Нет Украины в НАТО, НАТО - в Украине!», и скандировали примерно то же, что было написано на плакатах.