В поезде «Жмеринка-Москва» нашли 10 детонаторов

Глуховские таможенники совместно с пограничниками выявили в поезде сообщением “Жмеринка–Москва” 10 детонаторов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, во время осмотра поезда внимание оперативников привлекли неровности в потолке. Было решено развинтить межпотолочное пространство вагона. Выяснилось, что кто-то намеревался незаметно доставить в Москву 10 детонаторов. Относительно детонаторов будет проведена соответствующая экспертиза.

В связи с проведением осмотра места происшествия, необходимых оперативных мероприятий поезд был задержан на 40 минут. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия для установления лиц, причастных к делу.