7-летнюю девочку убили за невыученную таблицу умножения

В Запорожье местный житель до смерти забил 7-летнюю дочь своей сожительницы за невыученную таблицу умножения.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, 38-летний мужчина был задержан сотрудниками Коммунарского РОВД Запорожья 20 февраля - после того, как в его доме сотрудники "скорой" обнаружили 7-летнюю мертвую девочку.

Причиной смерти ребенка стали разрыв печени и множественные повреждения внутренних органов.

Установлено, что телесные повреждения девочке причинил сожитель ее матери. "Мужчина, неоднократно избивавший ребенка по пустякам, 20 февраля решил проверить, выучила ли девочка таблицу умножения. Когда выяснилось, что ребенок ее досконально не знает, он стал бить ребенка, после чего отправил девочку в ванную "отпаривать синяки", где она и потеряла сознание", - рассказали в ЦОС, отметив, что прибывшим медикам оставалось лишь констатировать факт смерти.

Подозреваемый в убийстве находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного заключения. Ведется следствие.