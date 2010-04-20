В Херсоне троллейбусы не вышли на маршруты

В Херсоне в связи с забастовкой сотрудников коммунального предприятия «Херсонэлектротранс» сегодня на маршруты не вышли все троллейбусы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор предприятия «Херсонэлектротранс» Сергей КОСТЮЧОК, сотрудники предприятия находятся на территории троллейбусного депо и намерены продолжать забастовку до полного погашения долгов по заработной плате.

По словам директора предприятия, долг по зарплате за январь-март 2010 года составляет 1 млн. 470 тыс. грн. Она не выплачивается в связи с неперечислением из госбюджета компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий. Долг государства перед предприятием «Херсонэлектротранс» за текущий год составляет 1 млн. 700 тыс. грн.

В свою очередь, вице-мэр Херсона по вопросам транспорта Юрий ХРИСТИЧ сообщил корреспонденту УНИАН, что в мэрии Херсона ожидают поступлений компенсации из госбюджета с 26 апреля.

Также, по данным мэрии, на время забастовки в Херсоне на маршрутах увеличено количество автобусов общего пользования. На линии вышли 100 дополнительных автобусов.