Без света остались жители 61 населенного пункта
09:41, 23 февраля 2007Общество
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Из-за погодных условий...
Ночью 23 февраля вследствие сложных погодных условий и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в пяти областях Украины произошло обесточивание 61 населенного пункта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, в частности, в Одесской области обесточены 39 населенных пунктов, Львовской - 8 н.п., Ивано-Франковской - 8 н.п., Николаевской - 3 н.п., Херсонской - 3 населенных пункта.
К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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