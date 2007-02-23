Без света остались жители 61 населенного пункта

Ночью 23 февраля вследствие сложных погодных условий и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в пяти областях Украины произошло обесточивание 61 населенного пункта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, в частности, в Одесской области обесточены 39 населенных пунктов, Львовской - 8 н.п., Ивано-Франковской - 8 н.п., Николаевской - 3 н.п., Херсонской - 3 населенных пункта.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.