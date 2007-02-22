Депутаты Львовского горсовета не поддержали предложение Тимошенко

Депутаты Львовского городского совета не поддержали предложения лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о снижении тарифов на теплоснабжение и горячую воду на 15%.

Как передает РБК-Украина, лидер БЮТ обратилась сегодня с предложением к местным депутатам проголосовать о снижении тарифов на теплоснабжение и горячую воду, а также создать новую рабочую комиссию по изучению экономической обоснованности тарифов и провести независимый аудит на протяжении двух недель.

В то же время Львовский городской председатель Андрей САДОВЫЙ, обращаясь к депутатам городского совета сообщил, что на сегодня «Львовтеплоэнерго» имеет долг перед ГК "Газ Украина" в размере 70 млн грн., что до конца года может увеличиться до 100 млн. грн. Он также отметил, что при снижении соответствующих тарифов город не сможет компенсировать этот долг, и это может привести к прекращению финансирования важнейших местных проектов (ремонт инфраструктуры, школ, больниц).