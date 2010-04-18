Кабмин добавил денег больнице, пострадавшей от взрыва

Кабинет министров выделил дополнительно 17,349 млн. гривен для проведения безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (фото), которая возникла 18 января этого года в Луганской городской больнице номер 7.

Соответствующее распоряжения №873 от 14 апреля размещено на сайте правительства.

Документом также разрешается Луганской облгосадминистрации осуществлять предварительную оплату товаров, работ и услуг, связанных с проведением безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, на срок не больше трех месяцев в размере 30 процентов их стоимости.

18 января в больнице №7 в Луганске произошел взрыв кислородных баллонов, в результате которого разрушены строительные конструкции с пятого по третий этажи. В эпицентре взрыва находились 22 человека.