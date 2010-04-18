Кабмин добавил денег больнице, пострадавшей от взрыва
Трагедия произошла 18 января
Кабинет министров выделил дополнительно 17,349 млн. гривен для проведения безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (фото), которая возникла 18 января этого года в Луганской городской больнице номер 7.
Соответствующее распоряжения №873 от 14 апреля размещено на сайте правительства.
Документом также разрешается Луганской облгосадминистрации осуществлять предварительную оплату товаров, работ и услуг, связанных с проведением безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, на срок не больше трех месяцев в размере 30 процентов их стоимости.
18 января в больнице №7 в Луганске произошел взрыв кислородных баллонов, в результате которого разрушены строительные конструкции с пятого по третий этажи. В эпицентре взрыва находились 22 человека.