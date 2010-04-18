В Украине будет малооблачно, без осадков

Завтра, 19 апреля, в Украине ожидается малооблачная, без осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь днем в западных областях пройдут дожди. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 1-6° тепла, на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки 0...-5°, температура днем 13-18° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 1-6° тепла, на поверхности грунта и местами в воздухе заморозки 0...-5 градусов, температура днем 13-18° тепла; в Киеве ночью 3-5° тепла, на поверхности грунта заморозки 0...-2°, днем 15-17° тепла.