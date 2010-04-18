«Укрзализныця» добавила вагоны из-за проблем с авиасообщением

«Укрзализныця» добавила вагоны к поездам из-за увеличения спроса в связи с отменой авиарейсов.

Об этом УНИАН сообщила по телефону начальник пресс-центра «Укрзализныци» Анастасия ПЮРО.

В частности, по ее данным, из-за увеличения спроса в течение 17-18 апреля железная дорога добавила около 30 вагонов к поездам, которые следуют в Варшаву, Берлин, Краков, Москву.

Кроме того, во внутреннем сообщении добавлено около 50 вагонов.

«Вопрос включения дополнительных вагонов находится под постоянным контролем, и при необходимости дополнительные вагоны будут предоставляться», - заверила она.

Как сообщал УНИАН, в Украине в связи с перемещением облака пепла вследствие извержения вулкана в Исландии почти полностью закрыто воздушное сообщение.

Частицы вулканического пепла представляют опасность для турбин авиационных двигателей. Метеорологи Исландии вчера сообщили, что облако пепла сохранится над Европой на протяжении четырех или пяти дней. На данный момент ветер гонит массы пепла из Исландии в Европу и, согласно прогнозам, это может продлиться до середины будущей недели. Большинство стран Европы закрыли воздушное пространство.