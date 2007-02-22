Ющенко: досрочные выборы не изменят ситуацию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что досрочные парламентские выборы не изменят ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в программе крымского телеканала, которую транслировал в прямом эфире УТ-1.

Президент Украины подчеркнул, что не хочет спекулировать вопросом досрочных выборов: “в том плане, что элита и, прежде всего, партийная, должна понять - или лучше найти способ понимания и сотрудничества во имя национальных приоритетов, или понять, что политика выборов, независимо от результата, радикальной перестановки сил не принесет”.

В.Ющенко отметил, что избиратели будут “снова и снова указывать перстом своим” на стол переговоров и говорить: “Ребята, садитесь, договаривайтесь”.

Президент связывает это с историей Украины, с ментальностью ее людей: “одна часть Украины унаследовала одну особенность, вторая – другую”. В.Ющенко подчеркнул, что лучший выход для политических сил - стол переговоров – “не ссориться, не формировать реванш, корректно говорить друг с другом, не переходить границы морали”. По его словам, речь идет о национальных интересах, а не о чьих-то личных интересах, и не о перетягивании полномочий.