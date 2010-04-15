Сорочинская ярмарка пройдет под знаком 65-летия Победы

17-22 августа 2010 года в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области состоится Национальная Сорочинская ярмарка.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Сорочинская ярмарка».

Предварительная дата официального открытия - 18 августа в 11.00.

«Прошлогодняя ярмарка была посвящена 200-летию Н.В. Гоголя. В ней принимали участие полторы тысячи участников и свыше полумиллиона посетителей… Нынешняя ярмарка будет проходить под знаком празднования 65-й годовщины Великой Победы», - сказано в сообщении пресс-службы.

По их данным, сегодня творческий коллектив общества работает над улучшением культурно-художественной программы мероприятия, планируются новые интересные проекты, презентационные мероприятия, продолжается застройка этнографической зоны ярмарки, обустраиваются городка мастеров.