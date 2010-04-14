В Нацсовете по телерадиовещанию выгонят каждого десятого

В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания, учитывая рекомендации Кабинета министров, планируется сокращение на 10% штатной численности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила заместитель председателя Нацсовета Лариса МУДРАК.

В свою очередь, председатель Нацсовета Владимир МАНЖОСОВ отметил, что ближайшим заданием является реорганизация аппарата Нацсовета, потому что его функции за последнее время, когда была утверждена структура, изменились.

При этом Л.МУДРАК заметила, что ротации в Нацсовете будут происходить в дальнейшем для того, чтобы улучшить его работу и дать возможность сотрудникам повысить свой опыт и профессиональный уровень.