За круглым столом обсудят вопрос бытового насилия в Украине
18:44, 21 февраля 2007Общество
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22 февраля в 15-00 в Центре по делам семьи и женщин “Родинний дім” состоится круглый стол по внесению предложений в изменения действующего Закона “О предупреждении насилия в семье”. Участники - народные депутаты Украины подкомитета по гендерной политике Комитета ВРУ по правам человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений, координатора Кампании СЕ по преодолению насилия над женщинами и координатора по вопросам бытового насилия в Украине (просп. Науки,18). Телефон: 524-20-31.
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