За круглым столом обсудят вопрос бытового насилия в Украине

22 февраля в 15-00 в Центре по делам семьи и женщин “Родинний дім” состоится круглый стол по внесению предложений в изменения действующего Закона “О предупреждении насилия в семье”. Участники - народные депутаты Украины подкомитета по гендерной политике Комитета ВРУ по правам человека, национальных меньшинств и междунациональных отношений, координатора Кампании СЕ по преодолению насилия над женщинами и координатора по вопросам бытового насилия в Украине (просп. Науки,18). Телефон: 524-20-31.