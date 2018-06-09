Кандидаты и доктора в правительстве Азарова: Табачник интересовался репрессиями, а Толстоухов – эко-будущим

В Кабмине Николая Азарова научные работники на любой вкус: кандидаты технических, юридических, экономических, сельскохозяйственных наук и госуправления, доктора экономических, исторических, философских, геолого-минералогических, медицинских и физико-математических наук, профессора. УНИАН решил ознакомиться с научными достижениями сегодняшних членов правительства и узнать, воплотили ли они в жизнь свои теоретические разработки, заняв почтенные должности.

СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Гуманитарный вице-премьер Владимир Семиноженко по образованию - физик. В 1972 году он с отличием закончил физико-технический факультет Харьковского государственного университета. Семиноженко – один из немногих, кто получил научную степень доктора еще в советское время, в 1984 году. Тема его диссертации: “Кинетические и неравновесные явления в системах взаимодействующих квазичастиц в интенсивных внешних полях”.

Премьер Николай Азаров стал доктором геолого-минералогических наук в далеком 1986 году, защитив диссертацию на тему “Шахтная сейсморазведка угольного пласта”. Защищался Азаров в Московском государственном университете им. М.В.Ломоносова, который закончил в 1971 году.

ТАБАЧНИК ИНТЕРЕСОВАЛСЯ РЕПРЕССИЯМИ

То, что наиболее одиозный министр нынешнего правительства Дмитрий Табачник доктор исторических наук – факт известный. Но, возможно, не все знают, что Табачника как научного работника интересовали репрессии. Тема его кандидатской: “Массовые репрессии против интеллигенции Украины во второй половине 30-х - начале 40-х годов”. Через несколько месяцев после ее защиты в декабре 1992 году он возглавил пресс-службу Кабмина Леонида Кучмы, уже в 1994 году стал главой избирательного штаба Кучмы, а в дальнейшем и руководителем его администрации. И именно в то время, пробивая себе путь к вершинам украинского политического олимпа, Табачник активно занимался научной деятельностью. Буквально за три года он стал доктором исторических наук, защитив в сентябре 1995 года диссертацию на тему: “Феномен тоталитарно-репрессивного общества в Украине (конец 20-х–50-х годов). Исторический и этнополитический аспекты”.

.... А МЫТНИК - ПЕЧЕНЬЮ

Министр здравоохранения Зиновий Мытник – доктор медицинских наук. Как научного работника его всегда интересовала печень, о чем свидетельствуют, в частности, его диссертации. Кандидатская, которую он защитил в родном Ивано-Франковске в 1998 году, называется “Коррекция синдрома портальной системной энцефалопатии и нарушений оксидазно-антиоксидатной системы при хронических диффузных заболеваниях печени”. А тема докторская звучит как: “Остеопороз и остеопенический синдром при хронических заболеваниях печени: факторы риска, механизмы развития, диагностика, лечение”.

НАУЧНЫЙ ПУТЬ ЛАВРИНОВИЧА: ОТ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Инженер-физик по первому образованию нынешний министр юстиции Александр Лавринович в 1988 году защитил кандидатскую на тему: “Интенсификация обработки сверхтвердой керамики лазерным излучением”. А попав в большую политику, решил стать юридически подкованным, поэтому в 1994 году поступил в Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, которую закончил с отличием. А в 2001 году из-под пера Лавриновича вышла диссертация – “Избирательное законодательство Украины и проблемы его совершенствования”. Он стал кандидатом юридических наук.

Лавринович – видимо, единственный из научных работников-правительства, чьи научно-теоретические разработки нашли свое отражение даже в Конституции Украины.

Однако в его работе выдвинутые и достаточно спорные тезисы. В диссертации Лавринович утверждает, что “институт “недействительных выборов” неконституционен, поскольку противоречит конституционному праву граждан избирать и быть избранным”.

– Это его мнение как ученого, как юриста, оно имеет право на существование. Заключение Конституционного Суда по этому поводу нет, – рассказывает эксперт по избирательному праву Александр Барабаш. – И думаю, вряд ли может быть, разве что кто-то обратится к КС с тем, чтоб отменить этот институт “недействительных выборов”. Хотя, на мой взгляд, если выборы проведены с грубыми нарушениями основных избирательных прав граждан, которые гарантированы Конституцией, то это тогда не выборы. А называть их «недействительными» или «несостоявшимися» – это уже вопрос нормотворческого вкуса. Для меня сомнения нет, что институт «недействительных выборов» имеет право на жизнь.

Неконституционным Лавринович считает и процентный барьер участия граждан в выборах как обязательное условие для признания выборов действиткльными.

– Этот вопрос рассматривал Конституционный Суд в 1997 и 1998 годах и ответил, что это вопрос политической целесообразности, который решает Верховная Рада, – комментирует Барабаш. – Выборы являются общественно легитимными, а не юридическими. Моя точка зрения: должна быть установлена определен черта общественной легитимности. Можно же дойти до абсурда, когда на выборы придет 10 человек, и они за миллионы примут решение. Какая тут черта – это вопрос исключительно политической целесообразности. Я бы установил, что нужно набрать 25% общего количества избирателей. У нас эта проблема возникнет тогда, когда на выборы систематически начнут ходить меньше 50% избирателей. Пока это проблема теоретическая.

Еще один тезис, который отстаивает Лавринович в своей работе, – оставить право выдвигать кандидата в Президенты исключено за политическими партиями.

– Проблема заключается в том, что не выяснено на уровне толкования и одинакового понимания всеми субъектами правоотношений в Украине понятия, что такое избирательное право, – объясняет Барабаш. – На мой взгляд и взгляд многих ученых и специалистов, избирательное право – это совокупность права избирать, права быть избранным и права выдвигать. Мне кажется, что такая составляющая часть избирательного права как право выдвигать очень важна. Право свободного выдвижения совершило огромную политическую революцию в жизни Советского Союза в 1989 году, где раньше кандидаты выдвигались исключительно КПСС. Право свободного выдвижения – это фундаментальная вещь в избирательном праве. И когда такими хитрыми научно-подобными построениями обосновывается, что только политические партии имеют право выдвигать – это возвращение к сталинско-брежневской конструкции политической системы, когда узкий круг людей определяет, кто может, а кто не может быть кандидатом. Сужение – это путь к политическому застою, в котором Советский Союз жил 50 последних лет.

ЭКСПЕРТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДОЛГУ ЛЕВОЧКИН И АГРАРИЙ ШУФРИЧ Нынешний глава Администрации Президента Сергей Левочкин тоже не отстает в научном украинском пространстве. Он – доктор экономических наук. В 1997 году Левочкин защитил кандидатскую диссертацию на тему “Государственный долг США”, а в 2004 году – докторскую: “Макрофинансовая стабилизация в Украине в контексте экономического роста”, где описал украинские проблемы фискальной политики, налогового законодательства, бюджетного дефицита и т.д. Его докторская одна из самых больших по объему среди нынешних ученых в правительстве – 411 страниц, а список литературы состоит из 203 наименований.

О научной деятельности Нестора Шуфрича мы уже писали. В 2004 году он защитил кандидатскую на тему: “Развитие и трансформация аграрного производства в Венгрии”.

ЭКО-БУДУЩЕЕ ТОЛСТОУХОВА

Министр Кабинета министров Анатолий Толстоухов тоже имеет немалый научный багаж. Он - доктор философских наук. Темой его кандидатской диссертации, которую он защитил в 1999 году в возрасте 43 лет, уже будучи в кресле нардепа, была “Философско-мировоззренческие основы оптимального управления экологической ситуацией в Украине”. А за 5 лет из-под его пера появилась и докторская – “Создание эко-будущего в контексте глобализации: проблемы управления и перспективы развития”.

Новая концепция философского видения эко-будущего Толстоухова нашла свое отражение на 367 страницах. И база источников выглядит солидно – 318 наименований. В исследовании министр констатирует, что “кризис в сфере управления процессами человеческой деятельности связан с радикальными изменениями в стратификации властных отношений. Современная нелиберальная глобализация приводит к срастанию деловой и политической элиты, власть прямо переходит к представителям крупного бизнеса или концентрируется в руках политических группировок, подотчетных экономическим субъектам и фактически неподконтрольных гражданскому обществу. Персональная власть, которая основывается в той или иной мере на интересах конкретных индивидов, превращается в безличную власть транснациональных корпораций, власть абстрактного типа, лишенную ценностного измерения и отношения соответствия”. Но разоблачение всех изъянов современной власти, не помешало Толстоухову стать ее представителем.

Толстоухов считает, что к признакам цивилизованного государства, кроме социального и демократического, необходимо добавить “экологическое”. А еще министр приходит к заключению, что “главным заданием современной власти является содействие формированию планетарного экологического мышления, которое будет базироваться на новой цивилизационной парадигме и которое должно найти выражение в создании идеологии, адекватной новой фазе коэволюции природы и общества, которая будет определять цели деятельности человечества”.

Директор Института философии им. Г.Сковороды НАНУ Мирослав Попович знаком с работой Толстоухова.

– Это добросовестная докторская диссертация, – считает Мирослав Попович. – Посвящена теме экологии, которая еще долго будет актуальной. Я не сказал бы ничего злого. Если бы я голосовал, то голосовал бы “за”.

Попович уверен, что в диссертации нет плагиата, и Толстоухов ее писал собственноручно, потому что “работу, написанную “черными лаборантами” видно невооруженным глазом”.

БАНКОВСКАЯ НАУКА ТИГИПКО Вице-премьер Сергей Тигипко – кандидат экономических наук. Его научная деятельность была напрямую связана с профессиональной банковской. В 1997 году он защитил диссертацию на тему: “Формирование и государственное регулирование системы коммерческих банков в Украине”. В работе отмечено, что Тигипко определил понятие “система коммерческих банков”, разработал признаки классификации коммерческих банков, сформулировал основные направления совершенствования государственного регулирования в сфере банковского законодательства, а также назвал основные причины несоблюдения нормативных требований отечественными нормативными банками: “выдача льготных кредитов собственным основателям и акционерам, необеспечение возврата кредитов, выдача дополнительных кредитов на погашение процентов по ранее полученным ссудам, привлечение вкладов и депозитов под необоснованно высокие проценты, не обеспеченные получаемыми банками прибылями”.

В диссертации Тигипко также отмечал несовершенную законодательную базу, которая регламентирует банковскую деятельность.

ЗЕРНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО СЛАУТЫ

Нынешний вице-премьер по вопросам АПК Виктор Слаута стал кандидатом экономических наук в 2000 году. “Экономические проблемы развития зернового хозяйства области: эффективность, устойчивость, цикличность (на материалах Донецкой области)”, – так звучит тема его диссертации.

Аграрный вице-премьер изучал тенденции развития зернового хозяйства родного Донбасса с 1951 по 1998 годы. В работе отмечено, что Слаута усовершенствовал методику оптимизации структуры производства зерна на уровне регионов и обосновал необходимость различать понятия “устойчивость урожайности” и “устойчивость валового сбора зерна” при производстве озимой пшеницы, которой он отводил ведущую роль.

“Отведение озимой пшенице ведущей роли в структуре посевных площадей будет способствовать формированию наиболее эффективной структуры зернового хозяйства”, – пишет Слаута

Вице-премьер констатирует, что из высокодоходного зерновое хозяйство превратилось в малодоходное. С 1951 до 1990 года сбор зерна на Донбассе рос, а с 1991-го – пошел на убыль, и эта негативная тенденция длится до сих пор. Причина – резкое сокращение посевных площадей, а не снижение урожайности. Слаута также заметил, что в шахтерском регионе наибольшая убыточность предопределена самой низкой ценой реализации и самым высоким уровнем себестоимости одного центнера зерна.

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА ТИХОНОВА

Вице-премьер по вопросам региональной политики Виктор Тихонов в возрасте 54 лет тоже решил получить свою первую научную степень. В 2003 году он стал кандидатом юридических наук, защитив диссертацию на тему: “Проблемы права и государства в творческом наследии П. Д.Юркевича и современность”.

Тихонов отмечает, что в его работе впервые в отечественной историко-правовой литературе на монографическом уровне исследованы взгляды на право и государство украинского философа права Памфила Юркевича. Вице-премьер отмечает, что хотя Юркевич не стал таким авторитетным представителем отечественной философии права, как его российский идеологический последователь Владимир Соловьев, он “немало сделал для обоснования идеи о том, что право, правовые убеждения важны для морального прогресса”.

Оппонентом Тихонова на защите был директор Законодательного колледжа Львовского национального университета им. И.Франко Тарас Андрусяк. Поэтому мы решили позвонить ему и спросить, насколько весомый вклад сделал Виктор Тихонов в украинскую юридическую науку.

– Это диссертационное исследование вышло отдельной монографией. Можете с ней ознакомиться в библиотеке Вернадского, – сухо ответил Андрусяк.

Настаивая, что мы хотим услышать мнение специалиста, который непосредственно находился на защите, директор в конечном итоге произнес: “Положительно оцениваю. Эту проблему не исследовал никто в украинской юридической науке до того времени”.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Министр по вопросам регионального развития и строительства Владимир Яцуба – кандидат наук в области государственного управления. Получить первую научную степень он решил в почтенном возрасте – 52 года. Тема его диссертации звучит так: “Кадровое обеспечение государственного управления (организационно-правовой аспект)”. В работе 179 страниц, источников – 353. Плюс 18 рисунков. Яцуба отмечает, что именно он ввел в научный оборот понятие “макросистемной дестабилизации кадрового потенциала государственного управления”. А еще нынешний министр приходит к выводу “об опасности повторения в наши дни ошибок прошлого относительно политизации государственного управления, использования субъективных методов профессионального отбора и оценки меры компетентности государственных управленцев, ограничения их служебной инициативы и неопределенности меры ответственности”.

Еще один кандидат наук государственного управления в нынешнем составе Кабмина – министр труда и социальной политики Василий Надрага. В 2004 году он защитил диссертацию “Взаимодействие властных структур, политических и общественных организаций как средство повышения эффективности управления на региональном уровне”. В работе указано, что он разработал концепцию повышения эффективности государственного управления. Надрага делает вывод о “необходимости децентрализации государственного управления, особенно на региональном уровне, и деконцентрации властных полномочий с передачей на местный и региональный уровень соответствующих финансовых ресурсов”. В диссертации министр также отстаивает идею “продолжения разгосударствления части государственных учреждений и предприятий”.

ДОКТОР НАУК ДЛЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Министр угольной промышленности Юрий Ященко в 1975 году закончил горный факультет Донецкого политехнического института. В 1990 году он защитил кандидатскую на тему: “Достижение высшей эффективности общественного производства”, а в 2003-м – докторскую “Трансформация хозяйственного механизма к рыночному типу (на примере ТЭК Украины)”.

В докторской диссертации Ященко отмечено, что он разработал концепцию формирования общего и регионального оптовых рынков электроэнергии, усовершенствовал принципы и методические подходы к формированию государственной стратегии энергетической безопасности страны, а также исследовал методы ценообразования и управления ТЭК.

P.S. Подробнее с авторефератами диссертаций политиков вы можете ознакомиться в Национальной парламентской библиотеке. Правда, там, к сожалению, не нашлось трудов первого вице-премьера Андрея Клюева, который стал кандидатом технических наук в 1989 году, и министра финансов, кандидата сельскохозяйственных и доктора экономических наук Федора Ярошенко. Анна Ященко