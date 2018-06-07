Кандидаты и доктора наук в политике: Шуфрич - специалист по с/х, Янукович - по автотранспорту, Тимошенко - по налогам

Казалось бы, украинская политика и украинская наука – понятия не слишком близкие. Но некоторые украинские чиновники в свое время активно занимались разного рода исследованиями, защищали кандидатские и докторские, имели множество новаторских идей для развития и реформирования нашего общества. Воплотили ли они свои лучшие теоретические идеи в жизнь, вступив на политический олимп, или те остались только на бумаге, узнавал УНИАН

Несмотря на то, что экс-премьер и лидер оппозиции Виктор Янукович в написании своего ученого звания когда-то в 2004 г. допустил ошибку, несколько подпортившую ему имидж, он действительно доктор экономических наук, профессор, действительный член Академии экономических наук Украины и член Президиума Национальной академии наук Украины.

Кандидатская лидера Партии регионов, которую он защитил еще в 1996 г. на родном Донбасе, была на тему: “Реформирование территориальных крупных хозяйственных структур автотранспорта (на примере Донецкой области)”. Тема, кстати, была избрана не случайно - Виктор Федорович некоторое время было генеральным директором Донецкого областного территориального объединения автомобильного транспорта.

Диссертант провел исследование по определению места и роли автотранспорта в экономике региона и пришел к выводу, что “экономика автотранспортной отрасли играет очень важную роль при решении региональных проблем социально-экономического характера”. Янукович даже подготовил Комплексную программу мер по стабилизации работы автотранспорта. И как значится в диссертации: “Ее реализация под непосредственным руководством соискателя позволила улучшить положение дел в ОАО “Донецкавтотранс”. Так, в I квартале 1995 г. снижены темпы падения объемов перевозок, увеличилось количество выполненных рейсов и коэффициент использования парка, доходы от перевозок”. Таким образом, теоретические нововведения политика даже нашли свое практическое воплощение.

Через пять лет Виктор Федорович защитил докторскую, опять же по родной тематике: “Управление развитием инфраструктуры крупного промышленного региона”. Управление Донецким регионом в то время ему было близко, ведь с мая 1999 г. до мая 2001 г. он возглавлял Донецкий областной совет, правда по совместительству.

Из диссертации становится известно, что понятие “территорий приоритетного развития” в научній оборот ввел именно Янукович. “Это понятие использовано для решения вопроса и введения специального режима инвестиционной деятельности в шахтерских, а затем в ряде других городов и районов, которым придан статус территорий приоритетного развития”, – говорится в работе. Он предлагал предоставить шахтерским городам, оказавшимся в наиболее сложных условиях, статус территорий приоритетного развития и, соответственно, создавать там новые рабочие места для решения проблемы занятости, стимулировать приток инвестиций, эффективно использовать местные ресурсы, развивать социальную инфраструктуру. Позже появился и Указ Президента Украины “О специальных экономических зонах и специальном режиме инвестиционной деятельности в Донецкой области”, а одноименный закон Верховная Рада приняла в 1998 г.

Беспокоится Янукович и об экологической безопасности региона. Он отмечает, что на Донбассе необходимо: “воспроизвести систему профилактики самовозгорания и тушения природных отвалов шахты и углеобогатительных фабрик, разработать и внедрить комбинированные методы подавления окислов азота на котлоагрегатах электростанций, обеспечить полную очистку коксового газа от сероводорода и т.п. ” Но какие бы не принимались законы, а шахты продолжают взрываются, горняки гибнут и небольшие шахтерские города прозябают.

А еще Виктор Федорович в свое время разработал программу “Донецкая область-2010”, в которой есть большой социальный раздел, где речь идет о развитии и совершенствовании здравоохранения, образования, культуры, спорта, улучшении пенсионного обеспечения. Но главная “особенность программы “Донецкая область-2010” в том, что она содержит минимум конкретных цифр, в тоже время намечая направления и механизм достижения намеченного”.

Соратник Януковича по партии Нестор Шуфрич тоже в свое время занимался наукой. В 2004 году он защитил кандидатскую на тему: “Развитие и трансформация аграрного производства в Венгрии”. На первый взгляд тема удивляет - зачем народному депутату Украины исследовать сельское хозяйство Венгрии? А может Нестор Иванович мечтал возглавить АПК, но неожиданно для себя стал главой МЧС и, по определению коллег, “главной чрезвычайной ситуацией”?

В действительности, жизнь Нестора Ивановича тесно связана с Венгрией. Он родился близ венгерской границы на Закарпатье, проходил срочную службу в Южной группе войск в Венгрии, а с 1987 г. работал переводчиком торгово-промышленного предприятия Минобороны в Будапеште.

Живя в Венгрии, историк по образованию Шуфрич, похоже, так увлекся сельским хозяйством, что решил исследовать эту тему .

“В свете декларируемой многоукладности сельского хозяйства Украины... необходимо учитывать опыт Венгрии по интеграции производства личных и крестьянских (фермерских) хозяйств с предприятиями коллективных форм ведения хозяйства. Этот опыт универсален практически для всех постсоциалистических стран Европы”, - отмечает Шуфрич в своей диссертации.

Чтобы узнать, почему автор избрал для своей научной работы венгерское сельское хозяйство, УНИАН обратился прямо к Нестору Ивановичу.

- Я в свое время работал в Венгрии. Хочу обратить внимание, что в системе стран СЭВ (Совета Экономической Взаимопомощи) развитие аграрного сектора в Венгрии был наиболее эффективным, - рассказывает Шуфрич. - И меняя строй, то есть переходя от социалистической системы к капиталистической, Венгрия этот путь прошла наименее болезненно. Особенно удачно с точки зрения сохранения эффективного аграрного сектора. Я сейчас не буду углубляться в аспекты эффективности работы как фермерских частных предприятий, так и крупных промышленно-аграрных предприятий. Это все то, чему мы должны учиться на опыте Венгрии, особенно, сейчас, в условиях продовольственного кризиса, максимально эффективно использовать на наших землях.

Политик не исключает, что в будущем защитит докторскую. Но сейчас у Нестора Ивановича не хватает времени. Ведь над кандидатской трудился 7 лет, и говорит, что сам ее готовил, сам изучал проблематику. И эти 7 лет в науке для Шуфрича не прошли напрасно.

- Поверьте мне, при подготовке целого ряда аграрных законов мне этот опыт очень помог, - отметил он.

Так что не будет чудом, если “мистер чрезвычайная ситуация” в будущем возглавит украинский АПК.

Экс-председатель СБУ, первый вице-премьер Александр Турчинов в то же время доктор экономических наук. Сначала еще в 1995 г. он защитил кандидатскую на тему: “Методическое обеспечение и механизм реформирования и оптимизации налогообложения в современных экономических условиях”. Оценивая в целом действующую в Украине систему налогообложения, он определил многие ее недостатки, среди которых: отсутствие целостной концепции построения, отсутствие целевого назначения многих из существующих налогов, несоответствие порядка начисления налогов сути объектов налогообложения, использования в качестве объекта налогообложения не доходов, а расходов, неразвитость учетной базы и т. п.

Автор даже предложил проведение налоговой реформы в Украине в два этапа. На первом этапе предлагалось ввести незначительное количество налогов с оптимальными налоговыми ставками уровня развития. Для юридических лиц ставка налога на прибыль –25%, НДС – 10% и в государственный фонд социального страхования – 30%. Ежемесячные доходы граждан планировалось облагать налогом следующим образом: минимальная ставка – 10%, средняя – 20% и максимальная – 30%. Турчинов считал, что практическое использование его научных разработок позволит существенно увеличить поступления в бюджет Украины.

Чтобы узнать, насколько приемлемы были для украинской экономики идеи Турчинова и его новаторские идеи, УНИАН обратился к экономисту Борису Кушнируку.

- С одной стороны все правильно. Правда, на сегодня отчисление НДС составляет 20%, прибыли – 25%, а во все социальные фонды мы платим 42%. Главная проблема налога на прибыль не столько в ставке как таковой, но она может быть и ниже, а в системе возмещения и мошенничества, которое там есть, - комментирует эксперт. - Что касается взносов в социальный фонд, переход к единой ставке социального взноса или фонда не только уже давно назрел, но и уже перезрел, но до сих пор для этого ничего не делалось. Это правительство никаких документов по этому поводу пока не представило. У нас свыше 30 млрд. дефицита пенсионного фонда. Вся нынещняя концепция пенсионной системы фактически обанкротилась.

Уже через два года после кандидатской Александр Валентинович защитил докторскую на тему: “Теневая экономика (методология исследования и механизмы функционирования)”.

В диссертации Турчинов также отмечает причины тенизации экономики Украины, анализирует ее объемы и изобретает направления ограничения теневой экономики.

Предлагает принять следующие меры: снять все нецелесообразные противоречия и ограничения в действующей законодательной базе, провести налоговую реформу (расширение базы налогообложения с одновременным сокращением номинальных величин налоговых ставок), разработать программу постепенного увеличения официальных доходов населения, законодательно определить налоговую и валютную амнистию за добровольное декларирование скрытых от налогообложения прибылей (доходов) и т.д.

- Увеличить доходы населения по заработной плате невозможно и не нужно. Если вы хотите увеличить заработную плату, вам нужно сократить расходы, связанные с выпуском продукции (благодаря введению новейшего оборудования) и снизить коррупцию, – в этом случае появится источник для увеличения заработной платы. Почему уровень доходов самый высокий в странах, где самая низкая коррупция? Потому что меньше приходится тратить на коррупционные платежи. Валютность уже сейчас не актуальна. Налоговая амнистия или легализация доходов - это абсолютно правильный шаг. Его нужно было сделать давно. Но для этого нужен и второй шаг – налогообложение недвижимости. Чтобы иметь возможность контролировать доходы и расходы, прежде всего чиновников. Это как раз один из механизмов контроля для борьбы с коррупцией. Мы не можем проверять каждого, сколько он брал взяток и занимался ли бизнесом, одновременно будучи чиновником. Нужно брать точку отсчета, с которой начинать считать доходы и расходы того или иного лица за определенный период времени. Появляется база, сколько недвижимости, сколько имущества, машин. Это в большей мере касается наших политиков. Включая того же Турчинова и Тимошенко. Потому что исходя из их деклараций, им подавать можно. Это касается и Януковича, и Ющенко, всех их. Легализация реальных доходов, начиная от мелких чинов и до крупной судебной, милицейской и других систем - позволила бы не только увеличить доходы, но и начать борьбу с коррупцией.

Юлия Тимошенко немного отстает в научных степенях от своего заместителя. Она всего лишь кандидат экономических наук. Свою диссертацию на тему: “Государственное регулирование налоговой системы” она защитила еще в 1999 г. Но на этом ее научная деятельность не закончилась, Юлия Владимировна написала еще свыше 50 научных работ.

В своей диссертации Тимошенко предложила вместо бюджетообразующих налогов (НДС и налога на прибыль) ввести налог с кредиторского требования с основной ставкой 10% от базы налогообложения и ввести единую ставку налога на доходы физических лиц в размере 10%.

- Когда она писала эту работу, чрезвычайно велика была кредиторская задолженность. И шел уход от налогообложения. На сегодня эта проблема не актуальна вообще, - комментирует новаторские идеи нынешнего премьер-министра Борис Кушнирук. - Что касается отмены налога на прибыль и НДС, то отношусь к этому отрицательно. В свое время за НДС была получена Нобелевская премия в области экономики. До 1953 г. существовала система налогов с оборота. Чем больше оборот, тем больше становится налогообложение, что невыгодно для экономики и порождает коррупцию. А НДС заключался в гениальной идее – сколько бы не было оборота, ты лишь облагаешь налогом добавленную стоимость. У нас есть проблема – наши люди сразу начали искать лазейки, чтобы обмануть государство. Ты продаешь вроде бы продукцию за границу, а на самом деле ты ничего не продаешь, а государство возмещает 20%. Таким образом есть возможность не платить огромные суммы. Значит, нужно внедрять эффективные механизмы контроля: например, полный электронный оборот контроля за уплатой НДС – и обход трансакций будет в режиме он-лайн.

Как и Турчинов, Тимошенко отмечала необходимость образования Единого государственного фонда социальной защиты с одновременной ликвидацией существующих бюджетных и внебюджетных целевых фондов.

- Как я уже говорил, это я поддерживаю. Мы должны прийти к системе единого социального счета, единой социальной помощи. Это сокращает огромные расходы, связанные с содержанием многих структур, которые входят в аппарат и отнимают у предпринимателей время на эту отчетность.

Юлия Владимировна также предлагала выровнять социально-экономическое развитие регионов на основе дифференциации налоговых ставок. В регионах с уровнем социально-экономического развития ниже среднего налоговые ставки должны быть для низкорентабельных отраслей чуть ниже средних. Для высокорентабельных отраслей в регионах с социально-экономическим уровнем развития выше среднего налоговая ставка должна быть соответственно чуть выше средней.

- Это непонимание функций экономической логики вообще, - рассказывает Кушнирук. - В действительности существует система на уровне капитала и прибыли. В каких отраслях у тебя возникает больший уровень прибыли, туда начинает приходить капитал. А если вам нужно решить проблему, связанную с низким уровнем прибыльности в тех или иных отраслях (или, точнее, в депрессивных регионах), то есть инструментарий, позволяющий это делать. Тем или иным регионам можно оказать кредитную поддержку или не платить налог на прибыль в определенный период. Государство может и должно создать условия, при которых бы уровень рентабельности был условно ровным, если оно проводит правильную экономическую политику.

Глава администрации экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Медведчук в 1996 году защитил кандидатскую на тему: “Конституционный процесс в Украине: организация государственной власти и местного самоуправления”. А после принятия Конституции задумался над украинской национальной идеей. И уже через два года стал доктором юридических наук. Тема работы - “Современная украинская национальная идея и актуальные вопросы государственного строительства”.

“Основная цель украинской национальной идеи – объединение всех украинцев, всех граждан Украины для решения исторической задачи, а именно: по политическим, экономическим показателям, показателями развития культуры занять достойное место среди развитых демократических государств современности”, - говорится в диссертации.

- Национальная идея не является идеей масс, она является продуктом элитарного сознания, - рассказывает УНИАН директор Центра социологических исследований "София" Андрей Ермолаев. - Очень часто национальная идея не является широкоизвестной, но является мобилизирующей именно для тех слоев, которые получают политически-экономическую власть и для которых эта идея является выразителем смысла социального управления. Смысловой составляющей национальной идеи являются, в первую очередь, сформулированные смысл и цель социального развития общества, которое консолидируется в национальное сообщество и в государство, которое основывается на народном суверенитете. Возможно, господин Медведчук, исследуя тему национальной идеи, имел в виду ее идеологически-пропагандистскую составляющую, но это мне кажется вторичным аспектом.

В своей работе Медведчук также заметил, что одна из главных заданий украинской национальной идеи - осуществление соборности в обществе, и она сама по своей сути является выражением этой соборности.

- Мне кажется, это как раз тот случай, когда “в огороде бузина, а в Киеве дядька”, - отметил Ермолаев.

Вряд ли диссертация Виталия Кличко “Методика определения способностей боксеров в системе многоступенчатого спортивного отбора” на соискание научной степени кандидата наук в области физического воспитания и спорта пригодится ему в политической деятельности. Но своей научной работой он, по крайней мере, развеял давний стереотип, что боксеры только и могут “махать кулаками”.

“В работе впервые спортивные способности боксеров рассмотрены в качестве сложной динамической системы, структура которой и информационная значимость компонентов которой изменяются в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, их возраста и этапа спортивной подготовки”, - пишет Кличко. И экспериментальными исследованиями доказывает, что высокие результаты в состязательной деятельности зависят не только от уровня развития специальных способностей, но и от психофизиологических, основу которых составляют качества нервной системы.

На основе результатов исследований Виталием была разработана оценка специальных и психофизиологических способностей боксеров для отбора на разных этапах спортивной подготовки.

Так что, как выбирать боксеров, Кличко знает точно, а вот на кого делать ставку, чтобы занять кресло мэра в столице, или хотя бы влиять на ситуацию в Киевсовете, пока, очевидно, нет...

Анна Ященко

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