Ющенко поручил прокурору разобраться с судом и украинским кинодублированием

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уже поручил генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО обжаловать решение суда об отмене решения об обязательном дублировании части иностранных фильмов на украинский язык. Об этом Президент сообщил журналистам перед пересмотром в одном из киевских кинотеатров фильма «Паутина Шарлотты», дублированного на украинский язык.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО отметил, что еще 8 месяцев назад в Украине не было ни одного фильма, дублированного на украинский язык. Вместо этого, сегодня, по его словам, 40-50% иностранных фильмов дублируются на украинский. «Это не плохой прогресс», - отметил Президент.

По его словам, с 1 января этого года действует общенациональный норматив дублирования на украинский 50% фильмов иностранного производства, а со второй половины года – 70% таких фильмов.

В.ЮЩЕНКО отметил, что, несмотря на то, что это решение отменено решением районного суда, “я дал поручение несколько дней назад генеральному прокурору о защите национальных интересов в этом вопросе». «Я убежден, что это решение будет пересмотрено, потому что оно не отвечает национальным целям», - добавил Президент.

В.ЮЩЕНКО также приветствовал подписание Меморандума о сотрудничестве между Министерством культуры и туризма Украины и украинскими дистрибьюторами, в соответствии с которым до конца 2007 года предусматривается достичь стопроцентного дублирования на украинский язык иностранных кинофильмов для детской аудитории и 50-процентного дублирования на государственный язык фильмов для взрослой аудитории.

В.ЮЩЕНКО отметил, что «второй норматив несколько занижен, но в ходе дискуссии, я думаю, мы его увеличим».

Постановление правительства от 16 января 2006 года предусматривает обязательное дублирование, озвучание или субтитрование на государственном языке зарубежных фильмов. С 1 сентября 2006 года дублированными должны быть не менее 20% копий каждого фильма; с 1 января 2007 года - не меньше 50%; и с 1 июля 2007 года - не меньше 70%.

Однако 17 октября 2006 г. Апелляционный суд Киева принял решение об отмене постановления Кабинета Министров об обязательном дублировании на украинский язык всех иностранных фильмов.