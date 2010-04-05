Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сжег свою подругу

В Кировоградской области сотрудники милиции задержали 36-летнего судимого жителя Знаменского района, который в состоянии алкогольного опьянения из-за ревности поджег свою бывшую подругу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в области.

Конфликт между мужчиной и 30-летней женщиной возник во время общего застолья в компании других лиц. Сначала выясняли отношения на улице, а затем женщина вернулась в дом.

Впоследствии мужчина в одном из хозяйственных помещений обнаружил бутылку с легковоспламеняющимся веществом. Найдя жертву в доме, облил ее смесью, бросил спичку и пошел рассказать об этом гостям.

Через несколько минут на место происшествия прибыли врачи скорой помощи и работники Знаменского горотдела милиции. Спасти женщину не удалось, согласно заключению судебно-медицинских экспертов смерть наступила от болевого шока в результате сильных ожогов.

Объяснить причину своего жестокого поступка мужчине из-за сильного алкогольного опьянения было сложно даже на следующий день.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится следствие.

В соответствии с ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины мужчине угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.