Англия, Франция и Германия договариваются о едином банковском налоге

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что Великобритания, Франция и Германия достигли предварительного соглашения о введении общего банковского налога для стран G20, который поможет предотвратить новый финансовый кризис. "Мы достигли соглашения об основных принципах (налога). Отношения между обществом и банками должны измениться", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.

По словам политика, он надеется, что и США поддержат будущий документ. Г.Браун заявил, что страны G20 вряд ли примут решение о новом налоге во время саммита в июле, но надеется, что к ноябрьскому саммиту, который пройдет в южнокорейском Сеуле, документ все же будет принят.

Британский премьер отказался рассказать о содержании документа. В то же время среди примеров он назвал ежегодный налог на банки в 1,2 млрд евро в Германии, а также сборы в 10 млрд долл., которые планирует ввести правительство США.