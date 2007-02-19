Защитники Киевской крепости ведут жестокий неравный бой

Ведущие музейные работники Украины просят руководство Украины и ЮНЕСКО принять эффективные и срочные меры по прекращению уничтожения «Киевской крепости».

Об этом говорится в обращение музейных работников, текст которого передан УНИАН.

По словам авторов обращения, в течение последних лет и в начале нынешнего 2007 года в Киеве сложилась чрезвычайно опасная ситуация в деле охраны и сохранения памятников крупнейшего в мире фортификационного комплекса Киевской крепости - памятника национального значения, которые, к тому же, в соответствии с действующим законодательством, не подлежат приватизации.

Так, напоминают музейные работники, в октябре 2006 года Киевсоветом была продана основная часть самой территории Башни №5, «и уже в конце года и в Новогоднюю ночь и на Рождество было осуществлено самое масштабное со времен ордынского нашествия хана Батыя уничтожение исторических фортификационных сооружений, а именно - комплекса Башни №5, в том числе и Военного телеграфа 1875 года и кирпичных тоннельных подземелий крепости, уничтожение которых продолжается и до сих пор». К сожалению, констатируют авторы обращения, эта территория и памятники до сих пор не переданы на баланс музея. «Это происходит, несмотря на протесты дирекции памятника - музея «Киевская крепость», жителей города Киева и широкого освещения в средствах массовой информации», подчеркивается в документе.

Кроме этого, говорится дальше в обращении, «на последней сессии Киевсовета были проданы еще два земляных памятника крепости как обычные земляные участки. Один из них, кроме прочего, является частью территории архитектурного заповедника, который находится на учете в ЮНЕСКО: «Старо-Печерская крепость и Киево-Печерская Лавра в пределах оборонных сооружений (валы, бастионы, флеши)».

В то же время, утверждают авторы обращения, «определенными силами делаются попытки сменить охрану музея и памятников, которые у него на балансе». Сегодня они охраняются спецподразделением внутренних войск «Барс» МВД Украины, который в свое время, в буквальном смысле, уже отбил «строительную атаку» в феврале 2005 года, говорится в документе.

Также, как утверждают авторы обращения, в последнее время на директора памятника-музея «Киевская крепость» В.КУЛИНИЧА «оказывается грубое давление, раздаются угрозы увольнения, в памятник-музей направляются проверки с целью заставить его замолчать и подписать незаконные разрешительные документы».

Музейные работники высказывают обеспокоенность, что «столица Украины, все наше государство, наш народ теряют уникальный комплекс, которому нет равных в мире».

В связи с этим авторы обращения просят руководство государства и ЮНЕСКО принять меры по прекращению уничтожения памятников нашего исторического наследия, возвращению их в собственность общества, сохранению целостности единственного комплекса Киевской крепости, прекращению преследования коллектива и директора историко-архитектурного памятника-музея «Киевская крепость» и принятию Закона Украины о Киевской крепости.

Обращение подписали генеральный директор Национального Киево-Печерского Историко-культурного заповедника С.КРОЛЕВЕЦ, директор Национального заповедника «София Киевская» Н.КУКОВАЛЬСКАЯ, директор Херсонского краеведческого музея Т.БРАТЧЕНКО, директор Днепропетровского Исторического музея Н.КАПУСТИНА, директор Национального художественного музея Украины, генеральный директор Национального заповедника «Херсонес Таврический» А.МЕЛЬНИК, писатель, председатель общества «Просвита» имени Т.Шевченко П.МОВЧАН и другие.