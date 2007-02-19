Молодежь Львова призывает мэра отменить праздник 23 февраля

Львовская городская организация Украинской народной молодежи и ряд организаций, объединенных в рамках молодежной общественной акции "Восстановим историческую справедливость", приняли обращение с призывом к городскому председателю Львова Андрею САДОВОМУ "заменить денационализированный праздник День защитника неизвестно чьего Отечества 23 февраля на День защитника Украины, который предлагается отмечать ежегодно 14 октября".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, в обращении указывается на то, что праздник “День защитника Отечества” в свое время указом ввел Леонид КУЧМА, который сознательно «вытянул этот “праздник” из забвения, лишь заменив его название». В то же время обращается внимание на то, что этот указ «был калькой изданного в России, которым там провозглашен “День защитника Отечества». В свою очередь эта дата выбрана потому, что «23 февраля - это бывший день советской армии, уже давно забытый украинской общественностью», говорится в обращении.

Молодежь Львова подчеркивает, что в Украине есть свои традиционные праздники, в частности Праздник Покрова – «начиная с древнейших времен, украинскими военными формированиями традиционно отмечался день 14 октября». И именно этот день «является праздником украинского казачества, он был определен Проводом ОУН для чествования Праздника Оружия, а впоследствии стал днем рождения Украинской Повстанческой Армии», подчеркивается в обращении.

Учитывая такие давние и славные традиции, именно этот день, по убеждению подписантов обращения, «должен стать праздником каждого украинца, который когда-либо защищал Украину с оружием в руках, стоит на ее защите в рядах Вооруженных сил сегодня или только готовится к выполнению этого почетного гражданского долга».

В этой связи оргкомитет молодежной общественной акции обращается к А.САДОВОМУ с призывом «ввести ежегодное празднование 14 октября – Дня защитника Украины на территории города Львова», кроме того, от имени Львовского горсовета направить соответствующее обращение в Львовский облсовету с призывом «ввести День защитника Украины на территории Львовской области». А также от имени Львовского горсовета направить обращение Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением «отменить своим указом празднование 23 февраля чужого для украинцев праздника, признать участников национально-освободительных движений в ХХ веке и ввести празднование14 октября - Дня защитника Украины».