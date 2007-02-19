В Украине ожидается резкое похолодание

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями. В северных и западных областях местами небольшой снег, на дорогах гололедица. На остальной территории без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в Крыму и Приазовье около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 4-9° тепла (на севере Левобережья и в Карпатах ночью 7-12°, мороза, днем 0-5° мороза). На Закарпатье местами небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°; в горах ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза.

21-22 февраля в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое похолодание. 21 февраля временами снег (на Правобережье небольшой), кратковременные метели, в восточной половине порывы северного ветра 15-20 м/с. Снижение температуры на протяжении суток в северной части до 5-10° мороза, на севере Левобережья до 15° мороза, на остальной территории до 2-7° мороза (лишь днем в южных областях около 0°, в Крыму 1-6° тепла). 22 февраля прекращение осадков. Дальнейшее похолодание ночью до 15-20° мороза (в северной части при прояснениях местами до 25° мороза), днем до 10-15° мороза; в южной части ночью до 11-16° мороза, днем до 3-8° мороза (на Южном побережье Крыма ночью до 2-7° мороза, днем около 0°). Ветер северный, 7-12 м/с. На дорогах, кроме южной части, гололедица.

23-24 февраля удержится очень холодная погода преимущественно без осадков, лишь 23 февраля на Прикарпатье временами снег (днем небольшой).

25-26 февраля без осадков, лишь 25 февраля в восточной части временами снег; температура существенно не изменится.

27-28 февраля начиная из западных областей постепенное повышение температуры ночью до 2-8° мороза, в восточных областях до 7-12°, в западных областях около 0°, днем до 0-6 тепла, в восточной части до 0-5° мороза; преимущественно без осадков, лишь 28 февраля в северной половине временами осадки.

1 марта в Украине, кроме Крыма, временами небольшие и умеренные осадки, дальнейшее повышение температуры на 3-7° .

В Киеве и области во вторник ожидается местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла; по области ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Далее ожидается резкое похолодание: 21 февраля температура снизится на протяжении суток до 5-10° мороза; пройдет небольшой снег. 22 февраля дальнейшее похолодание ночью до 15-20° мороза, местами при прояснениях до 25° мороза, днем до 10-15° мороза; без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, порывистый.

23-24 февраля удержится очень холодная погода, без осадков.