Террористы взорвали поезд - погибли 64 пассажира

В результате взрывов в двух вагонах пассажирского поезда, направлявшегося из индийской столицы в пакистанский Лахор, погибли 64 человека, передает ИТАР-ТАСС. Большинство из них - граждане Пакистана, сообщают представители индийских властей.

Инцидент произошел в понедельник ночью, когда состав приближался к станции Дивана, расположенной в 100 км от Нью-Дели в штате Харьяна.

Причины взрывов пока не установлены, но, по предварительным данным, трагедия стала результатом террористического акта. Представители транспортной компании сообщили, что возле железнодорожных путей обнаружены остатки взрывного устройства.

Официальный представитель премьер-министра Индии в специальном заявлении выразил скорбь в связи с гибелью людей и подчеркнул, что "виновные будут схвачены".

По сообщению индийских властей, министр внутренних дел страны выехал на место ЧП, чтобы возглавить расследование.