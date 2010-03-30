Цюрих подарил Виннице еще 16 трамваев
23:22, 30 марта 2010Общество
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Грузовые платформы уже прибыли
Муниципалитет Цюриха (Швейцария) безвозмездно передал Винницкому трамвайно-троллейбусному управлению 16 ранее бывших в эксплуатации одновагонных трамваев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Винницком ТТУ, добавив, что 29 марта грузовые платформы с трамваями уже прибыли на железнодорожную станцию "Винница".
Планируется, что в апреле-июне специалисты ТТУ доведут техническое состояние подаренных трамваев до 100% готовности к эксплуатации, проведут их обкатку и запустят по регулярным рейсам.
Как сообщал УНИАН, в 2007-2008 годах Цюрих безвозмездно передал Винницкому ТТУ 27 ранее бывших в эксплуатации двухвагонных трамваев.
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