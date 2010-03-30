Цюрих подарил Виннице еще 16 трамваев

Муниципалитет Цюриха (Швейцария) безвозмездно передал Винницкому трамвайно-троллейбусному управлению 16 ранее бывших в эксплуатации одновагонных трамваев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Винницком ТТУ, добавив, что 29 марта грузовые платформы с трамваями уже прибыли на железнодорожную станцию "Винница".

Планируется, что в апреле-июне специалисты ТТУ доведут техническое состояние подаренных трамваев до 100% готовности к эксплуатации, проведут их обкатку и запустят по регулярным рейсам.

Как сообщал УНИАН, в 2007-2008 годах Цюрих безвозмездно передал Винницкому ТТУ 27 ранее бывших в эксплуатации двухвагонных трамваев.