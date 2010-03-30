Во Львове готовят совместные с США учения

Во Львове началась главная конференция по планированию проведения совместных украинско-американских командно-штабных учений “Репид Трайдент – 2010”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, участие в конференции принимают представители от 12 иностранных государств.

Вооруженные силы Украины на конференции представляют заместитель командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск генерал-майор Вячеслав НАЗАРКИН и ответственный за координацию мероприятия начальник управления международного военного сотрудничества Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Олег ЛЕВЧЕНКО.

В состав американской делегации, присутствующей на конференции, вошли заместитель командира 40-й пехотной дивизии Национальной гвардии штата Калифорния бригадный генерал Шарлотта МИЛЛЕР и заместитель начальника отдела международных учений оперативного управления Командования Сухопутных войск ВС США в Европе Кевин УОЛК.

В.НАЗАРКИН сообщил, что во время конференции ее участники в группах окончательно определятся с планированием учений, согласуют финансово-экономические аспекты будущих совместных маневров, а также принципы взаимодействия сторон-участниц.

Особое внимание иностранных военных сосредоточено на готовности материально-технической базы и учебных мест проведения “Репид Трайдент - 2010”, и, в частности, участии в маневрах украинского военно-медицинского персонала.