Встреча Бойко с руководством Газпрома как раз и посвящалась газовым активам

Украина сначала изучит газодобывающие активы, которые предлагает Россия, и уже потом сделает встречные предложения, касающиеся обмена активами Об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопэнерго, при этом он считает, что в Украине России интересны лишь газораспределительные сети.

«России у нас не интересно ничего, кроме распределительных сетей», - сказал он.

«У нас не было революционных заявлений и никто ничего не предлагал Российской Федерации. Сегодня мы изучаем их предложения», - подчеркнул Ю.БОЙКО.

По словам министра, сегодня отрабатываются технические детали договоренностей между премьер-министром Украины и руководством России относительно добычи газа на территории России.

«Сейчас мы изучаем активы, которые нам предлагаются со стороны России. Как только мы поймем стоимость этих активов и на правительственном уровне увидим, что это для нас полезно, дальше мы посмотрим, что предложить России взамен. Но это будет второй этап. На сегодняшний день мы работаем лишь в первом этапе», - сказал Ю.БОЙКО.

Министр сообщил, что его вчерашняя встреча с руководством «Газпрома» была посвящена как раз изучению газодобывающих активов.

Ю.БОЙКО отметил, что Украине предлагается несколько вариантов, которые, по его словам, сегодня отрабатываются украинскими экспертами.

Он также отметил, что Украина идет по пути, который в свое время прошли немецкие компании Ruhrgaz и Wintershall – сначала изучили активы, которые им предложили, а затем сделали встречные предложения.