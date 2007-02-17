Парламентаризм вырождается в ”министериализм”

Участники Международного общественного форума «Конституционная реформа: взгляд гражданского общества», который в пятницу начал работу в одесской гостинице «Черное море», склоняются к мнению, что внесенные парламентом в 2004 году изменения в Конституцию Украины привели к существенному разбалансированию системы власти и «торжеству министериализма».

Как передает корреспондент УНИАН, в частности во время дискуссии на пленарном заседании форума бывший судья Конституционного Суда, заведующий кафедрой государственно-правовых наук Киево-Могилянской академии Николай КОЗЮБРА заявил: «Ряд внесенных изменений не только не усовершенствовал систему власти, а наоборот – еще больше разбалансировали власть». Поэтому, по его словам, вряд ли есть основания у отдельных политиков считать, что «сделан, мол, первый шаг от президентско-парламентской к парламентско-президентской республике, а следующим шагом должен быть переход к республике парламентской. Потому что их толкование этих изменений часто далеко от европейского».

Потому что при этом, по мнению судьи Конституционного суда в отставке, «не учитывают того, что европейские политики, говоря о верховенстве парламента, имеют в виду в первую очередь верховенство парламента над исполнительной властью. А не попытка парламента перебрать на себя все возможные и невозможные полномочия, начиная от регулирования цен на коммунальные услуги и заканчивая определением ориентиров внешней политики и даже попытками наказания судей, что наблюдаем в последнее время».

Как заметил Н.КОЗЮБРА, «парламентаризм – вещь довольно тонкая, и играть на этом капризном инструменте, по определению австрийского политика МЕТТЕРНИХА, могут лишь подготовленные игроки. А нынешний наш парламент, к сожалению, не готов эту главную партию исполнить в разноголосом политическом хоре». Эта форма правления лишь тогда эффективна, когда есть соответствующие традиции, авторитетные политические партии – идеологические, а не похожие на те, которые функционируют в Украине, когда есть независимая судебная власть, выступающая как фактор сдерживания и противовеса к двум другим ветвям власти.

Всех этих условий, убежден судья в отставке, «в современной Украине нет. Поэтому и наблюдаем, как нынешняя форма правления вырождается в свою противоположность – начинается то, что называется на языке специалистов-конституционалистов, министериализмом». Другими словами, отметил Н.КОЗЮБРА, «в обществе начинает реально доминировать не парламент, а правительство, действия которого направляются и контролируются по сути одной партией. Действительно есть такая опасность, которая вызывает потребность оценки этого явления и реформирования местного самоуправления. И хорошо, что уже выработана и обсуждаются разные концепции реформирования и даже представлен проект закона, который отображает позиции значительной части политической элиты».

На форуме также высказали свои оценки результатов конституционной реформы и последующих направлений и перспектив ее развития первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Анатолий МАТВИЕНКО, депутат Одесского областного совета Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО, профессор конституционного права университета Триеста, представитель Венецианской комиссии Серджио БАРТОЛЬ, эксперт Лаборатории законодательных инициатив Денис КОВРИЖЕНКО и другие выступившие.

Во время дискуссий внесен ряд предложений и рекомендаций во вынесенный на обсуждение проекту Обращения к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабмину, политическим партиям и общественным организациям относительно реформирования системы центральных и местных органов власти, которое намечено принять в воскресенье.

Сегодня участники форума обсуждают перспективы дальнейшего реформирования публичной власти в контексте конституционной реформы.