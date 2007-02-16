На обустройство крымских татар нужно еще 2,6 миллиарда

В Крыму сейчас проживает 264 тысячи крымских татар, на обустройство которых необходимо, как минимум, еще 2 млрд. 600 млн. грн. Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил председатель Республиканского комитета по делам национальностей и депортированных граждан АРК Сервер САЛИЕВ.

По его словам, чтобы привести проживающих в Крыму крымских татар к среднему уровню всех проживающих в Крыму граждан других национальностей, нужно около 2 миллиардов 600 миллионов гривень. С.САЛИЕВ отметил, что у государства такие средства есть, "просто государство не задумывается (над этим - УНИАН)". При этом он выразил мнение, что некоторым политикам выгодны спекуляции на крымскотатарском вопросе. "Чтобы у людей была возможность поднимать такой флаг, а у других - другой флаг", - отметил С.САЛИЕВ.

По его данным, в 2007 году из Госбюджета на обустройство ранее депортированных граждан планируется выделить порядка 65 млн. грн., из них 59 млн. грн. пойдут на капстроительство.

По словам С.САЛИЕВА, за годы независимости Украины на обустройство крымских татар было выделено около 900 млн., при этом 500 млн. "ушли просто на Крым" и не были потрачены на репатриантов.

С.САЛИЕВ также сообщил, что за пределами Украины, по разным подсчетам, находятся еще 150 тыс. крымских татар. На вопрос, готов ли Крым принять этих людей, председатель Республиканского комитета по делам национальностей и депортированных граждан АРК отметил, что "Крым вообще никогда не был готов принимать" кого-либо. "Но коль скоро украинское государство один раз заявило об этом (о том, что готово принимать ранее депортированных граждан - УНИАН), оно будет последовательно в этом направлении", - отметил С.САЛИЕВ.

Он также добавил, что ежегодно в Крым прибывают от 2 до 2,5 тыс. крымских татар. "И они размещаются кто за свои деньги, кто как", - сказал С.САЛИЕВ.