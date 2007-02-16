За 15 лет независимости из Украины вывезли 30 миллиардов долларов

Отток капитала из Украины с момента независимости нашей страны оценивается в 30 млрд. долл. Об этом в интервью изданию «Корреспондент» сообщил министр экономики Украины Владимир МАКУХА.

При этом он отметил, что ежегодный объем оттока капитала из Украины составляет порядка 1,5-2 млрд. долл., а в случае амнистии капиталов в Украину может вернуться около 15 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает масштабы оттока капиталов из Украины угрозой национальной безопасности государства.

Выступая на заседании Совета национальной безопасности Украины, Президент заявил, что масштабы оттока капиталов из Украины в последние годы достигли уровня, который можно квалифицировать как угрозу национальной безопасности.

В.ЮЩЕНКО отметил, что не имеет четкой статистики по данному вопросу, однако уже хотя бы один показатель свидетельствует об угрожающем уровне оттока капиталов. По данным Президента, за период с 2004 года и 9 месяцев прошлого года уровень оттока капиталов из Украины составил 12,9 млрд. долл. США.