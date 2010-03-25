Путин считает нынешний газовый контракт сбалансированным

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что существующий газовый контракт учитывает интересы как Украины, так и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Москве.

«Мы не считаем, что параметры этого контракта являются несправедливыми и невыгодными», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, этот контракт рождался в муках, через большие скандалы и неоправданные издержки для России и Украины, а также потребителей в Европе.

В.ПУТИН считает, что в результате длительных и очень тяжелых переговоров стороны нашли компромисс. Этот компромисс, по его словам, заключается, в частности, в том, что Россия переходит на поставку газа Украине по рыночным ценам и в то же время платит рыночную цену за транзит газа.

«Этот контракт сбалансированный, он учитывает интересы как Украины, так и РФ, он признан в мире и действует», - сказал В.ПУТИН.

При этом он обратил внимание, что от исполнения этих договоренностей зависит «хорошее самочувствие потребителей в Европе, поскольку этот контракт также регулирует вопрос транзита в европейские страны».

«Мы понимаем, что тот, кто покупает, всегда хочет купить дешевле, а тот, кто продает, – хочет продать подороже, но, на наш взгляд, этот документ сбалансирован», - сказал В.ПУТИН.

В то же время он подчеркнул, что если заходит речь о пересмотре цен, то возникает вопрос: «За что»?

«Мы с Николаем Яновичем (АЗАРОВЫМ) обсуждали все эти проблемы, …и договорились, что у нас нет никаких закрытых тем. Но будет правильным, если мы будем рассматривать наши взаимоотношения в сфере энергетики в комплексе. Мы договорились, что эти консультации будем проводить», - сказал В.ПУТИН.

При этом он заверил, что в этом вопросе стороны будут работать по-партнерски, однако результаты появятся позднее.

Как сообщал УНИАН, на этой же пресс-конференции Н.АЗАРОВ назвал газовые договоренности между двумя государствами «не очень справедливыми для Украины», добавив при этом, что это его личное мнение.