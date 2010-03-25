На межбанке доллар упал, евро вырос

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9150/7,9275 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9150/7,9220 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 7,9140/7,9205 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:15 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2670/0,2675 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2670/0,2673 грн./рубль. К закрытию цены повысились до 0,2672/0,2674 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снизился и составил 29,61 рублей за доллар (-0,07).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3285/1,3365 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5450/10,5640 грн./евро, к 12:00 цены поднялись до 10,5560/10,5690 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне установились на уровне 10,5640/10,5765 грн./евро.