Ахметов нацелился на Укртелеком

ЗАО «Систем кэпитал менеджмент» намерено участвовать в конкурсе по продаже 10%-го пакета акций ОАО "Укртелеком".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент компании СКМ, народный депутат Ринат АХМЕТОВ вчера в Донецке после выездного заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.

На вопрос журналистов о том, есть ли у него планы на покупку пакета акций "Укртелекома", Р.АХМЕТОВ ответил, что "это больше вопрос к компании СКМ".

"Но я вам хочу сказать так, что если выставят пакет, 10-процентный пакет, у компании СКМ есть все основания участвовать и побеждать", - сказал Р.АХМЕТОВ.

На просьбу журналистов спрогнозировать, сколько будет стоить пакет "Укртелекома", Р.АХМЕТОВ ответил: "О, это рынок должен определять… Понимаете, когда мы покупаем, нам кажется, что он стоит дешевле, а когда мы продаем, кажется, что дороже. Это рынок".

Как сообщал УНИАН, в январе 2006 года ЗАО «Систем кэпитал менеджмент» заявила о своей заинтересованности принять участие в приватизации ОАО "Укртелеком" в случае выставления его на продажу.

В СКМ тогда отметили предпочтительность приобретения контрольного пакета акций компании.

В числе наиболее вероятных претендентов на «Укртелеком» аналитики называют компанию СКМ, российские компании «Система», «Альфа» и «Ростелеком» и европейские Deutsche Telecom, France Telecom и Vodafone.

21 февраля 2007 г. Фонд госимущества планирует объявить о проведении торгов по 10-процентному пакету акций ОАО «Укртелеком».

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" занимает около 80% отечественного рынка фиксированной связи и обслуживает около 10 млн. абонентов. На сегодняшний день 92,86% акций компании принадлежат государству.

Уставный капитал - 4 млрд. 681 млн. 560 тыс. грн.

Фонду государственного имущества принадлежит 92,86% акций “Укртелекома”, физическим лицам - 1,65%.

90% акций ЗАО "СКМ" принадлежит Р.АХМЕТОВУ.