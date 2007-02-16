Прогноз погоды на 17 - 21 февраля

На выходные в Украине ожидается морозная без существенных осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, 17 февраля сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории небольшой снег, днем без осадков. На дорогах северных и большинства западных областей гололедица.

Температура в северной части ночью 8-13° мороза, в Сумской и Черниговской областях до 16°, днем 2-7° мороза; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза; в Крыму на протяжении времени 0-5° тепла. В Закарпатье ночью и утром небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в горах ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза.

18-19 февраля сохранится облачная погода с прояснениями. Без осадков, только утром и днем 19 февраля в северной части небольшие осадки. На дорогах северных и большинства западных областей гололедица.

Температура 18 февраля ночью 10-15°, на севере Левобережья до 19° мороза, в южной части 4-9° мороза; днем 2-7° мороза, в южных, западных областях и в Крыму от 2° мороза до 3° тепла; 19 февраля в Украине ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла, на юге до 8° тепла. В Закарпатье: без осадков, температура ночью 2-7° мороза, 18 февраля в горах 10-15° мороза; днем 0-5° тепла, в горах около 0°.

20 февраля в северной части страны ожидается небольшой снег, 21 февраля ночью в прикарпатских областях, днем в восточных областях и южной части умеренный снег и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков.

Температура в северных областях на протяжении суток 20 февраля 2-8° мороза, 21 февраля похолодает до 10-16° мороза; на остальной территории 20 февраля ночью 1-7° мороза (в Крыму около 0°), днем 0-6° тепла, 21 февраля на протяжении времени 3-9° мороза, в южной части 0-6° мороза. В Закарпатье: без существенных осадков, только днем 20 февраля небольшой мокрый снег, местами с дождем, ночью 21 февраля умеренный снег. Температура 20 февраля ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; 21 февраля ночью 3-8° (в горах до 11°) мороза, днем 1-6° мороза.

Завтра в Киеве и области облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Температура в Киеве ночью 9-11° мороза, днем 4-6° мороза; по области ночью 8-13° морозу, днем 2-7° мороза.

18-19 февраля сохранится облачная погода с прояснениями. Без осадков, только утром и днем 19 февраля небольшие осадки. На дорогах гололедица.

Температура 18 февраля ночью 10-15°, днем 2-7° мороза; 19 февраля ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.

20 февраля в столице и области временами небольшой снег, 21 февраля без существенных осадков. Температура на протяжении суток 20 февраля 2-8° мороза, 21 февраля похолодает до 10-16° мороза.