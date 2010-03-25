150 тысячам львовян за долги отключили воду

Во Львове за долги перед энергетиками без воды осталась часть жителей.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

В частности, сегодня в 11.00 была отключена от электроснабжения насосная станция «Сыхив», в результате чего 150 тысячам жителей Сыхивского жилого района Львова прекращена подача воды.

Под угрозой обесточивания насосная станция «Кривчицы» и срыв подачи воды в Лычаковский район города.

ЛГКП «Львовводоканал» неоднократно получало предупреждения от ОАО «Львовоблэнерго» о нарушении графиков оплаты за потребленные энергоносители. Однако, несмотря на гарантийные обязательства, энергетики сегодня начали обесточивание объектов предприятия.

«Предприятие сейчас не имеет старых долгов перед энергетиками, но мы не соблюдаем график текущих платежей за март. Так, по состоянию на сегодняшний день мы оплатили 2,5 млн. грн. из начисленных 7,1 млн. грн. В критической ситуации предприятие оказалось из-за несвоевременных платежей жителей и несогласованности договора с «Львовоблэнерго» с системой оплаты жителей за воду. Уровень оплаты населения города в марте составляет лишь 62%. Нам не поступают средства из бюджетных учреждений, задерживаются оплаты от казначейства за льготы и субсидии», – сообщил УНИАН директор «Львовводоканала» Мирослав ЗАПЛАТИНСКИЙ.

Коммунальное предприятие «Львовводоканал» обратилось к горожанам с призывом срочно рассчитаться за потребленные услуги по водоснабжению, чтобы предупредить дальнейшие отключения за долги насосных станций.