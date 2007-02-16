В Рио-де-Жанейро стартует знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро стартует главное культурное событие Бразилии - знаменитый карнавал.

Как передает РИА «Новости», традиционно карнавалу предшествует шутовская процессия по улицам города, во время которой Король Момо - один из самых тучных жителей Рио - восседает на троне. Короля выбирают из числа нескольких претендентов, вес которых должен быть не менее 100 килограммов. В финале процессии мэр города символично вручает Королю ключи от города, которым он будет править в течение шести дней.

Однако власть Момо не распространяется на полицию. На карнавале не будет никаких поблажек нетрезвым водителям, так что зрителям рекомендуется добираться до стадиона Маркес ди Сапукаи - главной площадки мероприятия - на общественном транспорте.

В пятницу карнавальный день будет полностью посвящен детям. 30 тысяч юных участников из 16 детских школ самбы при муниципальных учебных заведениях покажут зрителям свое мастерство. А в субботу их сменят 1 тысяча 800 представителей старшего поколения из школы "Возрастной цветочек", большинству участников которой за 60 лет.

"Апофеозом карнавала станет конкурс 14 лучших по итогам предшествовавшего года школ самбы, составляющих так называемую "высшую лигу", который пройдет в воскресенье.

Каждая из школ самбы "высшей лиги" вкладывает в подготовку к карнавалу в среднем около миллиона долларов, тратит на изготовление костюмов и декораций до 40 тонн прессованной бумаги, 80 тысяч метров ткани, шесть тысяч литров краски, а также тонны клея, гвоздей, полипропилена и противопожарной пропитки.

За удачные нововведения судьи могут добавить лишние очки. В этом году, например, одна из школ собирается впервые разместить на повозке в виде шахматной доски длиной 38,5 метра 300 барабанщиков.

Фото АР и Reuters