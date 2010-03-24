НБУ вводит в обращение ряд памятных монет (фото)

Национальный банк Украины с 25 марта т.г. вводит в обращение ряд памятных монет.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, вводится в обращение монета номиналом 10 гривен, посвященная созданию памятника украинской политико-правовой мысли XVIII века “Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького”.

«Эта первая европейская конституция в современном понимании принята 5 (16) апреля 1710 г. во время избрания Пилипа Орлика гетманом Украины», - говорится в сообщении.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, диаметр - 38,6 мм, тираж - 7 тыс. штук.

Также вводится в обращение памятная монета номиналом 2 гривни, посвященная 100-летию украинского хоккея с шайбой. В качестве основы для отсчета этой даты было взято издание текста правил игры в хоккей на украинском языке под редакцией И.Боберского, датированное 1910 годом. В те годы во Львове хоккей с шайбой был одним из самых популярных видов спорта в зимний период. Монета изготовлена из нейзильбера, масса - 12,8 граммов, диаметр - 31,0 мм, тираж - 35 тыс. штук.

Еще одна монета выпущена в продолжение серии “Выдающиеся личности Украины”. 25 марта 2010 года в обращение будет выпущена памятная монета номиналом 5 гривен “Микола Пирогов”, посвященная ученому, хирургу, педагогу и общественному деятелю. «Новаторские и научные труды Николая Ивановича Пирогова (1810-1881) являются фундаментом для топографической анатомии и оперативной хирургии, а его вклад в развитие медицины отмечен талантливым сочетанием науки и практики. Вся жизнь великого ученого - это подвижническое служение людям», - говорится в сообщении Нацбанка. Монета изготовлена из серебра, масса в чистоте - 15,55 г, тираж - 5 тыс. штук.

Кроме того, в продолжение серии “Самая маленькая золотая монета” НБУ вводит в обращение памятную монету “Бджола” номиналом 2 гривни, посвященную пчеле, которая олицетворяет мудрость, плодородие и трудолюбие. Монета изготовлена из золота 999,9 пробы, масса - 1,24 г, диаметр - 13,92 мм, тираж - 10 тыс. штук.