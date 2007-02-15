Украина готовит юристов и экономистов больше чем вся Европа вместе взятая

Министр труда и социальной политики Украины Михаил ПАПИЕВ утверждает, что если государство не будет уделять надлежащего внимания оплате труда и социальной политике, в ближайшие годы страну ожидает дефицит квалифицированной рабочей силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Основной проблемой в ближайшие годы у нас станет дефицит квалифицированной рабочей силы», - сказал М.ПАПИЕВ. При этом он отметил, что в странах Европы существуют документы, открытые для доступного пользования, проанализировав которые можно сделать вывод, что на ближайшие годы Украине отводится роль донора трудовых ресурсов для стран ЕС.

М.ПАПИЕВ также отметил, что рынок труда в Украине сегодня испытывает наибольший дефицит в слесарях, фрезеровщиках, токарях, сварщиках. Что касается специалистов, то в стране не хватает инженеров-конструкторов, инженеров-механиков, инженеров-энергетиков и высококвалифицированных аграриев.

По словам М.ПАПИЕВА, в Украине сегодня «высшее образование готовит юристов и экономистов больше чем вся Европа вместе взятая».

В связи с этим он отметил, что возглавляемое им ведомство сейчас ведет диалог с Министерством образования и науки и Министерством экономики по вопросу, который необходимо решить в ближайшее время, то есть «чтобы рынок труда определял государственный заказ на подготовку специалистов как высшей, так и профессионально-технической школы».

М.ПАПИЕВ также отметил, что наиболее весомым аргументом для прекращения оттока квалифицированных кадров из страны будет повышение заработной платы. И, по его словам, это повышение должно определяться не процентами, а разами.

В то же время министр отметил, что если в дальнейшем будет «открытость страны, мы не сможем сдержать квалифицированные рабочие силы какими-то законами: людям нужно платить зарплату, тогда они будут заинтересованы оставаться работать в Украине».