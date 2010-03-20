Табачник нужен, чтобы отвести внимание от других

Народный депутат Украины из фракции БЮТ Дмитрий ШЛЕМКО убежден, что министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК нужен для власти как громоотвод.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение депутат выразил журналистам в Ивано-Франковске. По его словам, в настоящее время Д.ТАБАЧНИК «приносит регионалам большую пользу».

«По моему мнению, этой власти ТАБАЧНИК нужен, как никто другой, - отметил народный депутат. - Им как раз и нужен такой себе громоотвод, переключение внимания от своих действий. На фоне ТАБАЧНИКА они могут смело показать, что их действия не являются антиукраинскими. Поэтому, ни он не уйдет, ни его не уйдут».

По мнению депутата, Д.ТАБАЧНИК «твердолобый политик». «Своими действиями на прошлых должностях он оставлял после себя только негативный след. – отметил Д.ШЛЕМКО. - Поэтому на такую должность как министр образования, он не имел никакого морального права претендовать».

Депутат также убежден, что в ближайшее время не следует ожидать, что Д.ТАБАЧНИК напишет заявление на увольнении или его «попросят» уйти.

БЮТовец уверен в том, что ректоры украинских вузов «будут помогать ТАБАЧНИКУ всеми силами». По его словам, это связано с обещанием нового министра отменить внешнее независимое оценивание, что «позволит вернуть назад ту систему зарабатывания на вступлениях в вузы, которая существовала до этого».

«Если общественность не поможет студентам, то ТАБАЧНИК будет министром образования и науки долго и счастливо», - резюмировал Д.ШЛЕМКО.