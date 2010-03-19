Определены 20 финалистов украинского отбора Евровидения - 2010

Из 67 участников украинского национального отбора на конкурс “Евровидение-2010” жюри отобрало двадцатку лучших исполнителей.

Как сообщается на сайте новостийной телепрограммы ТСН канала “1+1”, в число 20 финалистов вошли: группа “Заклепки”, Ирина РОЗЕНФЕЛЬД, Виталий КОЗЛОВСКИЙ, Наталья ВАЛЕВСКАЯ, Василий ЛАЗАРОВИЧ, группа Dazzle Dreams, El Кравчук, участник Фабрики звезд-3 Алексей МАТИАС, группа ST`EREO (участники Фабрики звезд-3 Стас ШУРИНС и ЭРИКА ), Юлия ВОЙС, Макс БАРСКИХ и другие менее известные исполнители.

Окончательно представитель Украины на «Евровидение-2010» будет объявлен в субботу, 20 марта, поздно вечером.

В жюри украинского национального отбора входят продюсер Игорь ЛИХУТА, вице-президент НТКУ Валид АРФУШ, программный директор канала MTV Украина Андрей УРЕНЕВ, главный продюсер Нового канала Оксана ПАНАСИВСКАЯ и генеральный продюсер канала ОТВ Владимир ОРЛОВ.

Как сообщалось, проведение нового отборочного конкурса было объявлено после открытого обращения деятелей шоу-бизнеса к Президенту, возмущенных тем, что кандидатура В.ЛАЗАРОВИЧА была назначена в закрытом режиме без какого-либо конкурса бывшим руководством НТКУ.