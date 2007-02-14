Еврокомиссия одобрила новый пакет законов по торговле товарами

Европейская комиссия одобрила новый пакет законодательных инициатив, касающийся торговли товарами.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Гюнтер , который отвечает за промышленность.

«Этот пакет, которой состоит из трех отдельных документов, должен, прежде всего, способствовать возможности доступа малых и средних предприятий ко всему внутреннему рынку ЕС», сказал вице-президент ЕС.

Он отметил, что новые предложения будут касаться 22 промышленных секторов, которые представляют рынок общей стоимостью 1,5 млрд. евро.

Новые предложения предусматривают, с одной стороны, гармонизацию законодательства стран-членов относительно получения различных сертификатов качества, а с другой – устранение некоторых слишком жестких условий к сертификации.

Предложениями, подготовленными Еврокомиссией, также предлагается упростить процедуру приобретения автомобиля в другой (а не стране проживания человека), стране-члене и процедуру регистрации нового автомобиля.

Предложения Еврокомиссии будут переданы на утверждение Совету министров ЕС и Европарламента.